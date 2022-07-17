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Медведев оценил политику США в Европе

Зампред Совбеза Медведев заявил, что США выгодно ухудшение стабильности во всей Европе

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

США действуют по принципу «чем хуже в Европе, тем лучше», ухудшение стратегической стабильности на всем европейском континенте выгодно Вашингтону. Так американскую внешнюю политику в отношении союзников по НАТО оценил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, сообщает ТАСС.

Медведев подчеркнул, что США предпочитают не втягиваться в конфликты на своем континенте и напрямую действуют только в других частях света — в Сирии, Ираке, Вьетнаме, Корее. «Американцы — у них своя история, для них чем хуже в Европе, тем лучше», — заявил зампред Совбеза.

Бывший премьер-министр отметил, что украинский кризис является очень значимым и существенным в контексте стратегической архитектуры безопасности Европы, а дальнейшая эскалация конфликта на Украине будет «очень существенной угрозой» для европейцев. «Надеюсь, что когда-нибудь осознание к европейским лидерам всего этого придет», — выразил надежду Медведев.

Ранее в издании Global Times заявили, что после обострения кризиса на Украине США активно призывают Европейский союз (ЕС) вводить многочисленные санкции в отношении России, при этом испытывая от них меньший ущерб, чем европейские партнеры. «Евросоюз же, тесно связанный с Москвой в промышленной и энергетической сферах, испытывает серьезнейшие последствия, влияющие на производство и жизнь обычных людей», — говорится в материале.

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Марина Совина
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