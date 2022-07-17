В Минфине рассказали об итогах заседания стран G20

Минфин России: министерская встреча G20 завершилась без итогового коммюнике

Встреча глав центробанков и министров финансов стран G20, которая проходила 15-16 июля в Индонезии, завершилась без итогового коммюнике. Об итогах заседания стран «Большой двадцатки» стало известно из сообщения пресс-службы Минфина России.

«Несмотря на усилия председательствующей стороны, встреча глав министерств финансов стран завершилась без принятия итогового коммюнике», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе встречи планировалось выработать пути решения экономических проблем, вызванный геополитической ситуацией и введением санкций в отношении России. Основное внимание на заседании было уделено «стабилизации энергетического и продовольственного рынков, а также предотвращению фрагментации мировой финансово-экономической системы».

Российская делегация в составе Минфина России и Банка России заявила, что причиной текущей инфляции является ограниченное предложение и фундаментальное несоответствие между денежно-кредитными и налогово-бюджетными стимулами, о чем Россия говорила странам «Большой двадцатки» еще в 2021 году.

Большинство стран признали необходимость снятия всех ограничений для нормальной работы продовольственного рынка и рынка удобрений, но встреча закончилась без итогового коммюнике. Однако страны «Большой двадцатки» договорились продолжить взаимодействие и, преодолевая разногласия, реагировать на глобальные вызовы и содействовать странам с низким уровнем доходов.

Ранее сообщалось, что министр финансов России Антон Силуанов поучаствовал во встрече глав центробанков и министров финансов стран G20 в дистанционном формате и предупредил на заседании о новых трудностях для мировой экономики, которые возникли из-за антироссийских санкций