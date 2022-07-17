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Спорт

Харитонову предложили бой с Емельяненко

Сергей Харитонов заявил, что ему предложили бой против Александра Емельяненко

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Российский боец смешанного стиля (MMA) Сергей Харитонов заявил, что ему предложили провести поединок против Александра Емельяненко. Об этом сообщает Metaratings.

41-летний тяжеловес подтвердил, что с ним говорили о поединке с Емельяненко под эгидой промоушена Hardcore. С Харитоновым уже общался глава организации Анатолий Сульянов. Однако россиянин отметил, что договоренности пока достичь не удалось. Обсуждение данного вопроса продолжится.

В сентябре Емельяненко должен провести поединок по правилам бокса против тяжеловеса Вячеслава Дацика. Харитонов отметил, что не расценивает данное противостояние как спортивное событие.

Емельяненко и Харитонов неоднократно вступали в перепалку в социальных сетях. Конфликт между бойцами начался еще в 2011 году. Оба тяжеловеса известны по выступлениям в Pride.

Николай Костюков
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