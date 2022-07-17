Харитонову предложили бой с Емельяненко

Сергей Харитонов заявил, что ему предложили бой против Александра Емельяненко

Российский боец смешанного стиля (MMA) Сергей Харитонов заявил, что ему предложили провести поединок против Александра Емельяненко. Об этом сообщает Metaratings.

41-летний тяжеловес подтвердил, что с ним говорили о поединке с Емельяненко под эгидой промоушена Hardcore. С Харитоновым уже общался глава организации Анатолий Сульянов. Однако россиянин отметил, что договоренности пока достичь не удалось. Обсуждение данного вопроса продолжится.

В сентябре Емельяненко должен провести поединок по правилам бокса против тяжеловеса Вячеслава Дацика. Харитонов отметил, что не расценивает данное противостояние как спортивное событие.

Емельяненко и Харитонов неоднократно вступали в перепалку в социальных сетях. Конфликт между бойцами начался еще в 2011 году. Оба тяжеловеса известны по выступлениям в Pride.