Клишас посоветовал подождать зимы инициаторам санкций против России
Сенатор Андрей Клишас посоветовал подождать зимы инициаторам санкций против России
Российский сенатор Андрей Клишас посоветовал подождать зимы инициаторам санкций против России. Об этом он написал в своем Telegram.
Клишас напомнил, что глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель посоветовал подождать эффекта от санкций против России. «Ну что же, пусть ждут, а мы просто подождем зимы», — добавил он.
Ранее Боррель заявил, что страны Европы должны потерпеть, чтобы дождаться эффекта от санкций, принятых в отношении России. По его словам, ограничения против Москвы пока не слишком заметны, однако они еще смогут доказать свою эффективность в долгосрочной перспективе.
При этом в июле Боррель глава евродипломатии признал, что для многих стран Евросоюза стремительный отказ от российских энергоносителей создает серьезные трудности.