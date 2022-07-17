Сенатор Андрей Клишас посоветовал подождать зимы инициаторам санкций против России

Российский сенатор Андрей Клишас посоветовал подождать зимы инициаторам санкций против России. Об этом он написал в своем Telegram.

Клишас напомнил, что глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель посоветовал подождать эффекта от санкций против России. «Ну что же, пусть ждут, а мы просто подождем зимы», — добавил он.

Ранее Боррель заявил, что страны Европы должны потерпеть, чтобы дождаться эффекта от санкций, принятых в отношении России. По его словам, ограничения против Москвы пока не слишком заметны, однако они еще смогут доказать свою эффективность в долгосрочной перспективе.

При этом в июле Боррель глава евродипломатии признал, что для многих стран Евросоюза стремительный отказ от российских энергоносителей создает серьезные трудности.