Губерниев отреагировал на гибель биатлониста Малиновского на Камчатке

Дмитрий Губерниев заявил, что очень любил погибшего биатлониста Игоря Малиновского

Телекомментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на гибель биатлониста Игоря Малиновского, который разбился на вертолете на Камчатке. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

Журналист навал случившееся огромной трагедией для всех любителей биатлона и для тех, кто знал погибшего лично. «Я парня очень любил, следил за ним, очень радовался его успехам в биатлоне. В полной мере себя реализовать Игорь, конечно, не сумел. Но его всегда манило небо», — заявил Губерниев.

Ранее 17 июля стало известно, что пассажиры и пилот разбившегося на Камчатке вертолета Robinson погибли. Воздушным судном управлял 25-летний биатлонист Игорь Малиновский.

16 июля стало известно, что авиация и спасатели МЧС ведут поиски частного вертолета, выполнявшего коммерческий рейс по маршруту кальдера вулкана Узон — село Мильково. Его пилот не вышел на связь во время планового сеанса. Следственный комитет России возбудил уголовное дело после пропажи воздушного судна.