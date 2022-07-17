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Спорт

Губерниев отреагировал на гибель биатлониста Малиновского на Камчатке

Дмитрий Губерниев заявил, что очень любил погибшего биатлониста Игоря Малиновского

Фото: Александр Натрускин / РИА Новости

Телекомментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на гибель биатлониста Игоря Малиновского, который разбился на вертолете на Камчатке. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

Журналист навал случившееся огромной трагедией для всех любителей биатлона и для тех, кто знал погибшего лично. «Я парня очень любил, следил за ним, очень радовался его успехам в биатлоне. В полной мере себя реализовать Игорь, конечно, не сумел. Но его всегда манило небо», — заявил Губерниев.

Ранее 17 июля стало известно, что пассажиры и пилот разбившегося на Камчатке вертолета Robinson погибли. Воздушным судном управлял 25-летний биатлонист Игорь Малиновский.

16 июля стало известно, что авиация и спасатели МЧС ведут поиски частного вертолета, выполнявшего коммерческий рейс по маршруту кальдера вулкана Узон — село Мильково. Его пилот не вышел на связь во время планового сеанса. Следственный комитет России возбудил уголовное дело после пропажи воздушного судна.

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Алексей Гусев
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