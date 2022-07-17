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Саудовский принц предостерег США от навязывания ценностей другим странам

Саудовский принц бин Салман заявил, что США не следует навязывать странам свои ценности
Мухаммед бин Сальман Аль Сауд

Мухаммед бин Сальман Аль Сауд. Фото: Saudi Press Agency/ Globallookpress.com

Первый заместитель премьер-министра Саудовской Аравии наследный принц Мухаммед бин Салман Аль Сауд предостерег США от навязывания своих ценностей другим странам. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Al Arabiya.

Кронпринц заявил на встрече с американским президентом Джо Байденом, что наличие общих ценностей не исключает разных взглядов на решение проблем во внутренней политике.

Бин Салман подчеркнул, что попытка навязать свою позицию силой, как в Ираке и Афганистане, является контрпродуктивной, и США в них не преуспели.

«Если предположить, что США будут взаимодействовать только с теми странами, которые разделяют их ценности и взгляды на сто процентов, то им придется ограничиться союзниками по НАТО», — сказал саудовский принц, напомнив о необходимости сосуществовать друг с другом, несмотря на имеющиеся различия.

Ранее стало известно, что в ходе пресс-конференции по итогам переговоров Джо Байден заявил, что не намерен извиняться за свои угрозы превратить Саудовскую Аравию в страну-изгоя в связи с убийством журналиста The Washington Post Джамаля Хашкуджи, произошедшим в 2018 году. Он также назвал наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана Аль Сауда ответственным за убийство журналиста.

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Марина Совина
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