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Пищевой технолог назвала информацию о яде в драже Skittles «раздутой паникой»

Пищевой технолог Косникова: диоксид титана в малых дозах не является угрозой для здоровья

Фото: Shutterstock

Российский пищевой технолог Ольга Косникова прокомментировала информацию о ядовитом пищевом красителе в драже Skittles. Ее комментарий приводит Telegram-канал «Говорит Москва».

По словам эксперта, употребление в пищу продуктов, содержащих диоксид титана (TiO2), в малых дозах не является угрозой для здоровья. При этом упомянутые конфеты она назвала продуктом, который «не едят килограммами».

«Скорее всего, это вещество добавляется в настолько малых дозах, что если вы не дышите им, не пьете воду с ним, то ничего не будет. Это больше паника раздутая», — отмечает Косникова.

Известно, что в 2016 году компания Mars Inc. обязалась постепенно отказаться от использования токсичного TiO2 в продуктах питания.

Ранее в июле жительница Калифорнии Дженил Темз подала в суд на производителя сладостей Skittles Mars Inc. из-за оксида титана (TiO2), используемого в конфетах в качестве пищевого красителя. Женщина заявила, что данный состав является небезопасным и при употреблении в больших количествах негативно влияет на ряд жизненно важных органов, к примеру, на мозг, печень и почки.

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Полина Гераскина
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