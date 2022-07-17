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Путин встретится с Эрдоганом в Иране

Президент Турции Эрдоган анонсировал очные переговоры с Путиным в Иране 18-19 июля

Фото: Владимир Смирнов / РИА Новости

Двусторонние переговоры президента России Владимира Путина с турецким коллегой Раджепом Тайипом Эрдоганом состоится в ходе визита в Иран, запланированного на 18-19 июля. Об этом заявили представители канцелярии лидера Турции, сообщают РИА Новости.

Президент [Турции Раджеп Эрдоган] планирует провести двустороннюю встречу со своим российским коллегой [Владимиром Путиным], — говорится в сообщении.

Ранее аналогичное заявление опубликовала пресс-служба Кремля , информацию подтвердил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Уточняется, что в преддверии переговоров главы государств обсудили «комплекс вопросов, представляющих взаимный интерес», в том числе активизацию экономического сотрудничества.

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Марина Совина
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