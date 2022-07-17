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Спорт

Левандовски попрощался с «Баварией»

Роберт Левандовски попрощался с «Баварией»

Фото: Fabian Bimmer / Reuters

Форвард сборной Польши Роберт Левандовски попрощался с болельщиками и одноклубниками по «Баварии». Игрок обратился к фанатам и игрокам мюнхенцев в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

«Благодарю всех, кто поддерживал нас и помог нам выиграть множество титулов. Я очень горжусь всем, чего мы достигли вместе», — написал Левандовски. Он также отметил, что сохранит в сердце все восемь лет, которые он провел в «Баварии».

16 июля мюнхенцы объявили о скором переходе Левандовски в «Барселону». В немецком клубе отметили, что достигли устной договоренности с каталонцами.

Ранее в СМИ сообщали, что в «Баварии» намерены выручить 50 миллионов евро с продажи форварда. Трансферная стоимость Левандовски оценивается в 45 миллионов евро.

Контракт Левандовски с «Баварией» истекал летом 2023-го. Несмотря на это, поляк выразил готовность покинуть клуб и присоединиться к «Барселоне».

Алексей Гусев
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