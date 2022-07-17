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Вучичу посоветовали бежать в Россию после слов о Путине

Депутат Рады Гончаренко призвал президента Сербии Вучича бежать в РФ из-за слов о Путине
Александр Вучич

Александр Вучич. Фото: Johanna Geron / Reuters

Депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко заявил, что президенту Сербии Александру Вучичу необходимо готовиться к бегству в Россию после его заявлений о спецоперации страны на Украине. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Гончаренко призвал Вучича бежать в Россию из-за слов о президенте страны Владимире Путине. «Вы на всякий случай билет в Ростов возьмите. Вам очень скоро он может пригодиться», — посоветовал он.

Парламентарий добавил, что Сербия «слишком много начала о себе думать» для страны с численностью населения в шесть миллионов. Он пригрозил, что Киев не забудет слов властей балканской республики.

Ранее Гончаренко обещал перевоспитать сербов после слов Вучича о Путине. «Процесс перевоспитания сложный и для сербов будет неприятным, но нам он по силам», — подчеркнул он.

14 июля Александр Вучич заявил, что Западу следует пойти на условия, которые предложит Владимир Путин. «Если они его не примут, а они не намерены, мы отправимся в ад», — подчеркнул он. При этом глава государства не уточнил, что именно предложит его коллега. Вучич добавил, что у всего западного мира конфликт с русскими «через украинцев».

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Марина Совина
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