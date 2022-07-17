Губернатор Курской области объяснил звуки выстрелов на границе

Старовойт объяснил, что военные приступили к выполнению боевых задач в Курской области

Губернатор Курской области Роман Старовойт объяснил звуки выстрелов на границе Глушковского района с Сумской областью. Об этом он написал в Telegram.

Как рассказал Старовойт, военные приступили к выполнению боевых задач в рамках спецоперации. «Именно поэтому здесь слышны выстрелы. Прошу граждан сохранять спокойствие», — добавил он.

Утром 16 июля Роман Старовойт сообщил, что украинские военные обстреляли приграничный поселок Теткино в Курской области, были зафиксированы возгорания. Среди жителей пострадавших нет, есть незначительные повреждения нескольких домов.