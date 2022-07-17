Часто путешествующая россиянка назвала самые переоцененные блюда в Турции

Блогерша Саша Коновалова порекомендовала туристам не тратить деньги в Турции на шырдан

Российская тревел-блогерша Саша Коновалова, часто путешествующая по Турции, назвала самые переоцененные туристами блюда. Об этом она рассказала в личном блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

«Я обожаю национальную кухню Турции: сочный кебаб, острые котлетки из булгура, густой чечевичный суп, баклава на десерт — не еда, а сказка, — рассказала девушка. — Но все же буду объективной: иногда местные жители выдают за шедевры что-то не слишком вкусное».

Так, россиянка порекомендовала отдыхающим не тратить деньги на шырдан — голубцы из требухи и капустных или виноградных листьев. «Внешне блюдо напоминает мужской половой орган. Конечно, туристы тут же им заинтересовались! Хотя на самом деле оно сильно переоценено. На вкус голубцы из требухи менее интересны, чем на вид», — призналась автор блога.

Кроме того, она предостерегла отдыхающих от местных пудингов, поскольку в них часто добавляют вредные ингредиенты. «Туристы активно налегают на пудинги и думают, что едят шедевры местной кулинарии. На самом деле в состав большинства пудингов входит только сахар, крахмал, ароматизатор и краситель, иногда порошок какао. Лучше откажитесь от этого десерта в пользу баклавы и других турецких сладостей», — высказалась Коновалова.

Еще одним переоцененным блюдом, по мнению россиянки, стали манты. Туристка посоветовала «приберечь место в желудке для чего-то более достойного», поскольку мяса в турецких пельменях практически нет.

Ранее стало известно, что россияне массово перестали отдыхать в Турции летом 2022 года — специалисты туррынка сообщили о заметном снижении спроса по направлению на 50 процентов. По данным губернатора Антальи, в июне 2022 года на курорты провинции приехали 417,8 тысячи отдыхающих из России, что на 52 процента меньше, чем в аналогичный период 2019-го.