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Убийство российского бизнесмена бывшей хозяйкой квартиры попало на видео

В Ачинске бывшая хозяйка квартиры подозревается в убийстве выкупившего жилье бизнесмена

В Ачинске Красноярского края правоохранители задержали 60-летнюю женщину, подозреваемую в убийстве 44-летнегл местного бизнесмена из-за жилья. Произошедшее попало на видео, запись с камеры видеонаблюдения опубликована в группе «Я живу в Ачинске» во «ВКонтакте».

На кадрах видно, как, выйдя из автомобиля, предприниматель делает несколько шагов и падает замертво, а его знакомый пытается спастись от пенсионерки с ножом.

Как уточняет региональное отделение Следственного комитета России, в сентябре 2021 года местный бизнесмен выкупил жилье, выставленное на продажу за неуплату, и разрешил бывшей хозяйке квартиры некоторое время пожить там. Спустя десять месяцев женщина так и не съехала. 16 июля пенсионерка, бизнесмен и его знакомый встретились в машине, где, находясь на заднем пассажирском сидении, подозреваемая ударила ножом в шею и грудь впереди сидящего предпринимателя.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье 105 («Убийство») УК РФ и решается вопрос о помещении фигурантки дела в СИЗО.

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