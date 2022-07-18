Мужчина поймал аллигатора голыми руками

NBC 15: американец поймал притаившегося за игровой площадкой аллигатора

Житель американского города Саванна, штат Джорджия, Маркелл Т. Уайт голыми руками сразился с притаившимся за игровой площадкой в парке аллигатором. На запись произошедшего обратило внимание NBC 15.

Мужчина рассказал, что аллигатор прятался за игровым комплексом, и он не хотел, чтобы рептилия внезапно напала на кого-нибудь из посетителей парка.

После секундного замешательства американец поймал двухметровую рептилию голыми руками. «Это был здоровый страх. Я уважал мощь аллигатора», — пояснил мужчина.

На следующий день лицензированный ловец аллигаторов Джек увидел следы, которые остались после того, как Уайт протащил рептилию по игровой площадке. «Видно, что кто-то подрался с аллигатором на этой окруженной забором территории», — сказал он.

Мужчина подчеркнул, что Уайту повезло, что аллигатор не напал на него. «Это очень и очень опасно и для того, кто ловит аллигатора, и для наблюдателей», — сказал он.

Уайт отметил, что люди могут шутить о том, как он ловил аллигатора, но есть большая проблема, на которую нужно обратить внимание, — парк, состояние которого не поддерживается. «Дело не в том, что там появился аллигатор. Аллигаторы приходят и уходят. Проблема в том, что его было не видно из-за нескошенной травы и листвы», — пояснил он.

Городское руководство заявило, что коммунальные службы займутся покосом травы в парке.

Ранее сообщалось, что житель индийской деревни Бадейджорамухен, штат Одиша (Орисса), голыми руками отбился от напавшего на него крокодила. Сначала он ухватился за проволочную сетку, которая была привязана на берегу реки для защиты от крокодилов, а затем с силой оттолкнул рептилию и высвободился из ее челюстей.

