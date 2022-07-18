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База ВВС Британии вышла из строя из-за аномальной жары

Sky News: база ВВС Брайз-Нортон вышла из строя из-за аномальной жары в Британии

Фото: SAC Samantha Holden RAF / UK MOD Crown / Reuters

Из-за аномальной жары и проблем с размягчением покрытия взлетно-посадочной полосы (ВПП), военная база Военно-воздушных сил (ВВС) Британии Брайз-Нортон вышла из строя, все полеты прекращены до восстановления инфраструктуры аэродрома. Об этом сообщил телеканал Sky News.

Сообщается, что асфальтовое покрытие ВВП стало липким под воздействием высокой температуры, что послужило угрозой для учебных летных мероприятий. Военное руководство базы было вынуждено прекратить все полеты утром 18 июля.

В настоящее время в Минобороны Британии разрабатывается план чрезвычайных действий в подобных ситуациях, чтобы не допустить срыва боевой готовности из-за экстремальных климатических условий.

15 июля в Британии впервые объявили чрезвычайную ситуацию из-за жары. Экстремальную температуру в стране объясняют изменением климата. Правительство страны уже провело экстренное совещание , на котором приняли решение ограничить железнодорожные перевозки в стране на некоторых участках сети, «во избежание какого-либо потенциального ущерба». На 18-19 июля также могут остановить работу школ в южной части Британии.

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Дмитрий Сотак
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