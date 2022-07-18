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В Китае установили срок коррекции траектории околоземного астероида

Space News: в Китае планируют скорректировать траекторию астероида 2020 PN1 к 2026 году

Фото: NASA / Globallookpress.com

Китайские ученые планируют скорректировать траекторию околоземного астероида к 2026 году. Это необходимо для тестирования новой технологии отклонения подобных объектов, пишет Space News.

Главный конструктор китайской серии ракет «Чанчжэн» Лонг Лехао рассказал, что для цели испытаний выбран астероид 2020 PN1. Специалисты хотят запустить ракету «Чанчжэн-3B», которая будет содержать ударный элемент и наблюдательное устройство. Диаметр целевого объекта составляет около 40 метров. Он не несет угрозы Земле, но манипуляции с ним необходимы для проверки разработанной технологии по коррекции подобных тел, но уже несущих опасность.

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Елена Апазиди
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