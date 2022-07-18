Белорусские наемники рассказали о разгромной встрече с российским спецназом

Коц: белорусские наемники заявили о разгромной встрече со спецназом России под Лисичанском

Выжившие белорусские наемники, выступающие на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ), в беседе с журналистом Александром Коцем рассказали о разгромной встрече с российским спецназом.

По словам наемников, в конце июня им поступила боевая тревога из ВСУ, необходимо было прикрывать отход украинских войск из Лисичанска. Белорусским бойцам необходимо было «сдерживать противника на одном из направлений», недалеко от Лисичанского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ).

По прибытии они обнаружили, что на месте шли активные боевые действия. Вместе с бойцами из Грузии военные должны были удерживать рубежи. Руководством было принято решение о продвижении вперед, в результате военные оказались далеко от союзных сил, фактически оставшись «в тылу противника».

«Когда попробовали отступить, то зашли в "зеленку" (лесистая местность), где столкнулись с ротой противника, которая готовилась к атаке на НПЗ. Завязался очень тесный бой, дистанция до противника была всего около 15 метров. Все начали стрелять, падать, отползать», — вспоминает один из белорусских наемников.

Выжившие бойцы добрались до места эвакуации, однако, когда погрузились в машину, по месту начала работать артиллерия. После этого белорусы «отошли на ближайшую высоту».

«Уже на высоте на нас выехала российская техника — танки, а также бронеавтомобили "Тигр". Техника была спрятана в "зеленке" и завелась, когда начался бой. После обстрелов из танка и пулеметных очередей с "Тигров" у нас появились первые тяжелораненые. Эвакуировать их оттуда не было никакой возможности, так как там открытая местность», — отметил боец.

По словам собеседника журналиста, российские войска превосходили их в силе в пять-десять раз.

18 июля Вооруженные силы России нанесли удар по пункту временной дислокации наемников из «иностранного легиона», выступающего на стороне Вооруженных сил Украины. Были уничтожены до 250 иностранных наемников, семь единиц бронетехники и 12 специальных автомобилей.