Названы способы начать свой бизнес в Москве

Вице-мэр Ракова: в Москве растет спрос на тренинги службы занятости для предпринимателей

За последние полгода бесплатные образовательные тренинги для желающих открыть свой бизнес, которые проходят в центре занятости населения «Моя работа», посетили около 11 тысяч человек. Это на 60 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года, рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Мы видим, что многие москвичи задумываются об открытии своего дела, но не знают, с чего начать. Нередко трудности вызывает регистрация, организация документооборота, юридические, налоговые и кадровые вопросы, бухгалтерия и делопроизводство. Для того, чтобы помочь горожанам начать свой бизнес, московская служба занятости проводит бесплатные тренинги и мастер-классы. С начала этого года в них приняли участие около 11 тысяч жителей столицы — это на 60 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом в два раза выросло число образовательных мероприятий — сейчас их число достигает 230. Служба занятости не только помогает получить необходимые знания и оформить самозанятость, ИП или ООО, но и сопровождает начинающих предпринимателей в начале пути. Специалисты содействуют в продвижении на рынке, поиске клиентов и выходе на окупаемость и первую прибыль Анастасия Ракова заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития

Центр «Моя работа» проводит 20 регулярных образовательных мероприятий ля желающих открыть свое дело. Отдельный пул тренингов посвящен самозанятости: «Как стать самозанятым? Инструкция к применению», «Самозанятость: все о налогах», «Все о пенсии для самозанятых» и другие. Для тех, кто хочет получить систематизированные знания сразу обо всех аспектах статуса самозанятого, центр «Моя работа» разработал два авторских курса: «7 шагов к открытию собственного дела» и «Личный бренд самозанятого: от идеи до первых продаж».

Еще один тематический блок — профориентация в бизнесе и поиск идей. В центре «Моя работа» проводится тренинг-тестирование «Узнай, какой ты предприниматель», мастер-класс «Бизнес-идея: как найти и выбрать» и другие мероприятия.

Отдельный цикл вебинаров и тренингов посвящен организации бизнес-процессов. «Групповая консультация по организации собственного дела» поможет определиться с выбором формы собственности и системы налогообложения и узнать о мерах поддержки бизнеса от Правительства Москвы. Также горожанам доступны мероприятия «АУСН: новые налоговые решения для малого бизнеса», «Мастер делегирования: как начинающему предпринимателю научиться ставить задачи», «Бизнес-план за 1 день», «Безопасное партнерство: как правильно выстроить отношения в бизнесе с партнерами» и другие.

Еще одно направление бизнес-мероприятий — детальный разбор конкретных профессий и сфер деятельности. Например, регулярный проект «Я —самозанятый 2.0» каждый месяц уделяет внимание одной из популярных ниш: фотограф, бухгалтер, маркетолог. Кроме того, большой интерес у горожан вызывает тренинг «Зарабатывай на маркетплейсах».

Центр «Моя работа» не только помогает горожанам открыть собственное дело. Не менее важно научить предпринимателя искать клиентов и зарабатывать. В этой линейке представлены тренинги «Преимущества продукта: найти или сформулировать с нуля (модель Кано)», «Как выделиться на рынке и защитить свой бренд: товарный знак, патент, авторское право» и другие.

Кроме того, центр «Моя работа» обращает внимание на такие аспекты ведения бизнеса, как психологическая поддержка, финансовая грамотность, баланс личной жизни и работы. Этим вопросам посвящены мастер-классы «Дело жизни и личная жизнь: как найти баланс» и другие.

Кроме того, каждый месяц проводятся тематические мероприятия с участием приглашенных экспертов и бизнес-коучей. За последние полгода центра «Моя работа» провел 34 таких тренинга на эксклюзивной основе. На июль запланированы уникальные онлайн-тренинги «Как управлять доходами в семье и бизнесе?», «Как искать вакансии и бронировать смены через мобильное приложение «MyGig», «Основы трудового права для предпринимателей», «Маркетинг за 60 минут: показатели, которые важно знать и контролировать собственнику» и «Я — самозанятый 2.0: маркетолог».

Подробнее ознакомиться с расписанием мастер-классов и тренингов для начинающих предпринимателей на месяц можно на сайте центра «Моя работа».

Служба занятости населения города Москвы — крупнейший государственный кадровый оператор по поиску работы. В структуру службы занятости входит 57 отделов трудоустройства, большинство которых расположены в центрах госуслуг «Мои Документы». Флагманские центры с расширенным набором услуг находятся на улице Щепкина, д. 38, с. 1, и улице Шаболовке, д. 48, специализированный центр занятости «Моя карьера» для граждан старше 50 лет, мам с детьми, людей с инвалидностью и молодежи открыт для москвичей по адресу: улица Сергия Радонежского, д. 1, с. 1, и Кадровый центр для сотрудников, находящихся под угрозой высвобождения, на ул. Куусинена, д. 2, с. 1.

