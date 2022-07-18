Раскрыты последствия потепления для глубоководной части океана

В Лондонском университете создали модель глубоководных изменений в океане из-за потепления

Ученые Лондонского университета королевы Марии создали новую модель, раскрывающую последствия изменения климата на основе потеплений, произошедших в прошлые геологические периоды. Результаты исследования, опубликованные в Nature Geoscience, показывают, что при глобальном потеплении глубоководная часть океана хранит меньше поглощенного углерода.

Климатологи обычно строят модели на основе исторических данных о погоде за несколько сотен лет, включая такие показатели, как температура поверхности моря, скорость ветра и облачный покров. Такие модели используются для оценки воздействия выбросов парниковых газов, прогнозирования сценариев будущего климата и предложения стратегий смягчения последствий.

В новой работе были использованы геологические данные для моделирования теплого периода плиоцена около трех миллионов лет назад. В то время глобальные температуры были примерно на 2,3 градуса теплее, чем сейчас, при этом уровни углекислого газа были такими же. Моделирование охватило период времени в две тысячи лет, что потребовало больших вычислительных ресурсов, однако позволило проанализировать долгосрочные последствия от круговорота углерода.

Ученые обнаружили, что в прошлом в северной части Тихого океана происходили изменения в глубоководной циркуляции воды, которые пока не наблюдаются сегодня. При этом общее количество углерода, хранящегося в океане, фактически увеличивается на 1,6 процента по сравнению с современным, но за счет увеличения содержания растворенного неорганического углерода в поверхностных слоях океана. В глубоких водах количество поглощенного углерода падает.

Таким образом, хотя плиоценовый океан в модели поддерживает баланс углерода, аналогичный нынешнему, изменение конфигурации глубоководной циркуляции океана влияет на биогеохимию морских течений.

