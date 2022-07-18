Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
Наука и техника

Раскрыты последствия потепления для глубоководной части океана

В Лондонском университете создали модель глубоководных изменений в океане из-за потепления

Фото: Gideon Mendel / Getty Images

Ученые Лондонского университета королевы Марии создали новую модель, раскрывающую последствия изменения климата на основе потеплений, произошедших в прошлые геологические периоды. Результаты исследования, опубликованные в Nature Geoscience, показывают, что при глобальном потеплении глубоководная часть океана хранит меньше поглощенного углерода.

Климатологи обычно строят модели на основе исторических данных о погоде за несколько сотен лет, включая такие показатели, как температура поверхности моря, скорость ветра и облачный покров. Такие модели используются для оценки воздействия выбросов парниковых газов, прогнозирования сценариев будущего климата и предложения стратегий смягчения последствий.

Материалы по теме:
Последний вздох Ученые назвали срок гибели всего живого на Земле. Как именно это произойдет?
Последний вздохУченые назвали срок гибели всего живого на Земле. Как именно это произойдет?
27 марта 2021
Будет горячо Адская жара, массовые вымирания и леса в огне: чего ждать от глобального потепления
Будет горячоАдская жара, массовые вымирания и леса в огне: чего ждать от глобального потепления
9 февраля 2020

В новой работе были использованы геологические данные для моделирования теплого периода плиоцена около трех миллионов лет назад. В то время глобальные температуры были примерно на 2,3 градуса теплее, чем сейчас, при этом уровни углекислого газа были такими же. Моделирование охватило период времени в две тысячи лет, что потребовало больших вычислительных ресурсов, однако позволило проанализировать долгосрочные последствия от круговорота углерода.

Ученые обнаружили, что в прошлом в северной части Тихого океана происходили изменения в глубоководной циркуляции воды, которые пока не наблюдаются сегодня. При этом общее количество углерода, хранящегося в океане, фактически увеличивается на 1,6 процента по сравнению с современным, но за счет увеличения содержания растворенного неорганического углерода в поверхностных слоях океана. В глубоких водах количество поглощенного углерода падает.

Таким образом, хотя плиоценовый океан в модели поддерживает баланс углерода, аналогичный нынешнему, изменение конфигурации глубоководной циркуляции океана влияет на биогеохимию морских течений.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Александр Еникеев
Обсудить
Последние новости
Шойгу дал указание «Востоку» приоритетно поражать дальнобойное оружие Киева
Оптимизм российских компаний рухнул до минимума за 13 лет
Российский депутат избил односельчанина за упрек в защиту инвалида
100-летняя женщина назвала поспособствовавший ее долголетию алкогольный напиток
Известный российский комик назвал недостаток отдыха на Мальдивах
В визовых центрах России закончились места на подачу документов на шенген
Применение российской «Хризантемы-С» показали на видео
В Новой Каховке сообщили о попытках ВСУ нанести ракетные удары
Захарова рассказала о конфузе Трасс во время визита в Москву
Врачи предупредили о худшем омикрон-штамме коронавируса
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.