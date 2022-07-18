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Суд арестовал пристававшего к трехлетней девочке россиянина

В Сочи суд арестовал на 15 суток домогавшегося трехлетней девочки в игровой зоне мужчину

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Центральный районный суд Сочи арестовал на 15 суток 35-летнего жителя Белгородской области, который приставал к трехлетней девочке, за неповиновение сотрудникам полиции. Об этом в понедельник, 18 июля, «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

16 июля мужчина подошел к находившемуся в игровой комнате ребенку и несколько раз поцеловал в губы. Действия россиянина попали на видео — внутри детской зоны были установлены камеры.

Мать пострадавшей от домогательств девочки обратилась в полицию. 17 июля фигуранта задержали, но он пытался сбежать. Тогда в отношении него составили административный протокол.

По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по пункту «б» части 4 статьи 132 («Насильственные действия сексуального характера») УК РФ, уточнили «Ленте.ру» в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России (СКР).

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Екатерина Власова
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