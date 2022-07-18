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Домогательства россиянина к трехлетней девочке в игровой комнате попали на видео

В Сочи мужчина пробрался в детскую комнату, домогался трехлетней девочки и попал на видео

В Сочи мужчина пробрался в детскую комнату городского торгового центра и начал домогаться трехлетней девочки. Об этом сообщает Главное управление МВД России по Краснодарскому краю в своем Telegram-канале.

16 июля мужчина подошел к находившемуся в игровой ребенку и несколько раз поцеловал в губы. Действия россиянина попали на видео — внутри детской комнаты были установлены камеры. Кадры были опубликованы в сообществе «ЧП Сочи» во «ВКонтакте».

Мать пострадавшей девочки обратилась в полицию. 17 июля подозреваемого задержали. Им оказался 35-летний житель Белгорода. По факту случившегося проводится проверка.

Ранее сообщалось, что российского тренера по лыжным гонкам заподозрили в домогательстве к несовершеннолетним спортсменкам.

Валерий Розенберг
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