Сбившего насмерть четверых девушек россиянина арестовали

Прокуратура Башкирии заявила об аресте водителя, сбившего насмерть четверых девушек

Водитель, обвиняемый в «пьяном» ДТП в Башкирии, в результате которого погибли четыре девушки, заключен под стражу на два месяца. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на прокуратуру республики.

«С учетом позиции прокуратуры Бакалинского района суд избрал в отношении 23-летнего мужчины меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 18 сентября 2022 года», — сообщили в ведомстве.

Региональное управление Следственного комитета (СУСК) возбудило уголовное дело по части 6 статьи 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения»). Подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы.

О трагедии стало известно в понедельник, 18 июля. Молодой человек на Audi A5 въехал в четырех девушек, которые шли навстречу по проезжей части. Россиянки скончались до приезда скорой помощи. Троим жертвам было по 18-19 лет, четвертой — 16 лет. МВД Башкирии опубликовало кадры с места смертельного ДТП. Глава регионального ГИБДД Владимир Севастьянов рассказал, что водитель ехал со скоростью около 110 километров в час.

