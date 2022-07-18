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Перечислены скрывающие недостатки фигуры модели платьев

The Voice: скрыть полные руки помогут платья из плотной ткани

Фото: unsplash

Редакторы модного журнала The Voice перечислили модели платьев, которые способны скорректировать недостатки фигуры. Соответствующая подборка появилась на сайте издания.

Чтобы скрыть полные руки, необходимо отказаться от платьев с обтягивающими, короткими и прозрачными рукавами. Вместо них авторы материала порекомендовали обратить внимание на варианты из более плотной ткани, которая держит форму и поможет создать эффект «воздуха» в рукавах.

В случае, если необходимо спрятать колени, специалисты советуют присмотреться к сарафанам длины макси. Кроме того, они отметили, что также подойдут варианты упомянутой одежды, изготовленные посредством техники лоскутного шитья с разрезами.

В заключение эксперты рассказали, что для женщин, которые не довольны своей фигурой в целом, подойдут платья-халаты и фасона baby-doll. По их словам, завышенная талия и пояс помогут скрыть выпирающий живот и скорректировать объемы в области бедер.

В июне стилистка Анна Рейес перечислила удешевляющие внешний вид женщины аксессуары. В данный список эксперт включила плетеные из нитей и бисера браслеты и кольца, надетые на все пальцы. Кроме того, девушка порекомендовала отказаться от спортивных бейсболок.

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Мария Винар
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