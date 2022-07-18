Перечислены скрывающие недостатки фигуры модели платьев

The Voice: скрыть полные руки помогут платья из плотной ткани

Редакторы модного журнала The Voice перечислили модели платьев, которые способны скорректировать недостатки фигуры. Соответствующая подборка появилась на сайте издания.

Чтобы скрыть полные руки, необходимо отказаться от платьев с обтягивающими, короткими и прозрачными рукавами. Вместо них авторы материала порекомендовали обратить внимание на варианты из более плотной ткани, которая держит форму и поможет создать эффект «воздуха» в рукавах.

В случае, если необходимо спрятать колени, специалисты советуют присмотреться к сарафанам длины макси. Кроме того, они отметили, что также подойдут варианты упомянутой одежды, изготовленные посредством техники лоскутного шитья с разрезами.

В заключение эксперты рассказали, что для женщин, которые не довольны своей фигурой в целом, подойдут платья-халаты и фасона baby-doll. По их словам, завышенная талия и пояс помогут скрыть выпирающий живот и скорректировать объемы в области бедер.

В июне стилистка Анна Рейес перечислила удешевляющие внешний вид женщины аксессуары. В данный список эксперт включила плетеные из нитей и бисера браслеты и кольца, надетые на все пальцы. Кроме того, девушка порекомендовала отказаться от спортивных бейсболок.