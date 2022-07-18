Китай задумал пойти навстречу разгневанным покупателям жилья

Bloomberg: ипотечникам в Китае могут разрешить временно не выплачивать кредиты

Власти Китая задумали пойти навстречу разгневанным из-за переноса сроков сдачи жилья ипотечникам. Заемщикам могут разрешить без штрафных санкций временно приостановить выплаты по кредитам, пишет Bloomberg.

По данным источников издания, таким образом власти стремятся справиться с кризисом на рынке недвижимости и предотвратить риск безнадежной задолженности для банков. Предложенный план по приостановке выплат без влияния на кредитную историю покупателей жилья станет частью более широкой кампании по стабилизации сферы жилищного строительства в Китае — в рамках нее власти потребовали от региональных администраций и банков компенсировать нехватку финансирования у застройщиков.

Есть риск, что предоставление ипотечных каникул побудит владельцев уже сданных объектов также протестовать и просить компенсаций на фоне снижения стоимости жилья. Однако китайские регуляторы убеждены в необходимости приостановки платежей — так получится сделать рынок недвижимости более надежным и выиграть время для завершения проектов застройщиками. Власти отметили, что сроки льготного периода регионы и банки должны будут установить самостоятельно.

Необходимость в такой мере возникла на фоне массового отказа китайских дольщиков платить взносы по ипотеке на новостройки. Протесты затронули как минимум 230 проектов в 80 городах Китая. По данным аналитиков, общая сумма кредитов в проектах с затянувшимися сроками реализации достигла двух триллионов юаней (16,9 триллиона рублей).