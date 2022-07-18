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Пленный британский наемник расплакался при словах о дочери

Плененный в ДНР наемник Хардинг попросил Джонсона о помощи и расплакался из-за дочери

Кадр: Telegram-канал «КИМ»

Британец Джон Хардинг, отправившийся на Украину в качестве наемника и содержащийся в плену в Донецкой народной республике (ДНР), обратился к премьер-министру Великобритании Борису Джонсону. Его слова приводит журналистка Марина Ким в своем Telegram-канале.

«Я бы сказал Борису Джонсону: "Если вы можете помочь, если вы можете повлиять на президента Зеленского, на главу ДНР или на президента Путина, пожалуйста, сделайте это. Жизни людей зависят от этого. Если вы можете, пожалуйста, помогите. Иначе мне грозит смертная казнь. Моим друзьям грозит казнь"», — сказал Хардинг.

Британец также расплакался после вопроса о дочери. Он пояснил, что сказал бы ей, что должен был проводить с ней больше времени. «Но я не проводил. Не знаю… Сказал бы я, что люблю ее? Конечно. Все отцы любят своих дочерей», — добавил он.

Ранее сообщалось, что гражданин Великобритании Джон Хардинг попал в российский плен на Украине. Утверждается, что он был членом полка «Азов» и был пойман еще в мае на заводе «Азовсталь» в Мариуполе. Хардинг рассказал, что воевал в Донбассе с 2018 года.

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Антон Похиляк
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