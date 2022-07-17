Еще один британский наемник попал в плен в ДНР

«Би-би-си»: британский наемник Хардинг попал в плен ВС РФ в ходе спецоперации на Украине

Еще один британский наемник попал в плен ВС РФ на Украине. Об этом сообщает «Би-Би-Си».

Им оказался гражданин Великобритании Джон Хардинг, боец полка «Азов». По информации СМИ, он был пойман еще в мае на заводе «Азовсталь» в Мариуполе.

Хардинг рассказал, что воевал в Донбассе с 2018 года. Друзья и семья наемника подтвердили «Би-би-си», что на видео именно он.

15 июля омбудсмен Донецкой народной республики Дарья Морозова сообщила о смерти пленного британского наемника Пола Ури. По ее словам, причиной стало хроническое заболевание: в том числе, у него был инсулинозависимый сахарный диабет. Как утверждает правозащитник, перед смертью, которая наступила 10 июля, мужчина находился в крайне подавленном состоянии из-за нежелания Лондона заниматься его освобождением.

9 июня Верховный суд ДНР признал 48-летнего британца Шона Пиннера, его 28-летнего соотечественника Эйдена Аслина, а также 21-летнего марокканца Саадуна Брагима виновными в наемничестве и попытке насильственного захвата власти. Им грозит смертная казнь.