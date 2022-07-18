Daily Mail: в Великобритании 36-летний мужчина решил напугать невесту и случайно повесился

В Великобритании мужчина решил напугать невесту после просмотра «Американской истории ужасов» и случайно повесился. Об этом сообщает Daily Mail.

Мишель Делаханти-Эванс рассказала, что они с 36-летним возлюбленным Филиппом Бернсом весело проводили время: пара изрядно выпила и смотрела сериал, который в тот вечер показывали по телевизору. По словам американки, она беззаботно подпевала песне то ли из рекламы, то ли из фильма, а затем обернулась и увидела Бернса висящим в дверном проеме.

Женщина подошла к мужчине и осознала, что он не реагирует на ее слова и не отвечает на вопросы. Она в ужасе выбежала из дома и начала звать на помощь, после чего на место происшествия прибыли парамедики и констатировали смерть Бернса. После в дом пары приехала полиция.

По данным сержанта полиции, который прибыл на вызов, Бернс лежал на полу, а на дверном проеме были видны вмятины. В ходе экспертизы выяснилось, что в крови погибшего, помимо алкоголя, были следы наркотиков.

Расследующий дело коронер Николас Шоу заявил, что у Бернса не было психических расстройств. Шоу пришел к выводу, что мужчина умер в результате несчастного случая, а причина смерти — повешение.

В 2020 году Бернс вышел из тюрьмы, где он отбывал наказание за нападение на ребенка, и начал новую жизнь. Мужчина нашел работу и делал все возможное, чтобы избежать повторного заключения.

Ранее сообщалось, что в индийском штате Уттар-Прадеш жених во время свадьбы случайно застрелил друга, который проехал полстраны, чтобы поздравить его. Сначала мужчина выстрелил в воздух, а затем случайно направил пистолет на своего друга, 35-летнего Бабу Лала Ядава, и в этот момент произошел выстрел.