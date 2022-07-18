Член ВГА Рогов: бывший российский чиновник Кольцов возглавил правительство Запорожья

Правительство Запорожской области возглавил бывший российский чиновник Антон Кольцов, ранее он занимал пост первого вице-губернатора Вологодской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на члена главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Владимира Рогова.

«Был представлен глава правительства Запорожской области Антон Кольцов, до этого занимавший пост первого заместителя губернатора Вологодской области», — заявил Рогов.

Кольцов является выпускником 4-го потока «школы губернаторов» Высшей школы государственного управления (ВШГУ) РАНХиГС — программы подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы.

Ранее глава ВГА Запорожской области Евгений Балицкий пообещал, что референдум по вхождению региона в состав России будет проведен в установленные сроки, он будет справедливым и честным. По его словам, референдум пройдет в начале осени, власти уже занимаются вопросами обеспечения безопасности.