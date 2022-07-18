На Украине создадут комиссию по контролю за оборотом западного оружия

В Раду поступило постановление о комиссии по контролю за оборотом западного оружия

В Верховную Раду Украины поступило постановление о создании комиссии по контролю за оборотом западного оружия. Об этом сообщает ТАСС.

Временная комиссия займется созданием механизма для парламентского контроля за использованием материально-технической помощи от западных стран, в частности оружия. Также она займется сбором информации для проведения парламентских слушаний о нарушениях при перевозке, распределении или использовании поставленной военной помощи.

Комиссию предлагается создать на один год, в ее состав войдут 15 депутатов парламента. Документ уже передан на рассмотрение руководству Рады и соответствующего комитета.

Ранее директор Бюро экономической безопасности (БЭБ) республики Вадим Мельник сообщил о зафиксированных на Украине фактах неоднократной продажи поступающей из западных стран гуманитарной помощи и продукции военного назначения. По его словам, в связи с этим было открыто уже около десяти уголовных дел.