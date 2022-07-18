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В российском регионе в дикую природу выпустили леопардов Лео, Хосту и Лауру

В Северной Осетии выпущены в дикую природу три переднеазиатских леопарда

Фото: Ronald Wittek / Reuters

В Северной Осетии в дикую природу выпущены переднеазиатские леопарды Лео, Хоста и Лаура. Об этом сообщает ТАСС.

Животные жили в Центре восстановления леопарда на Кавказе Сочинского нацпарка, эксперты признали их полностью готовыми к взрослой жизни в горах. По мнению специальной комиссии, хищники умеют самостоятельно охотиться, избегать человека и домашних животных.

Специалисты доставили леопардов до места выпуска на вертолете в клетках, на животных надели специальные спутниковые ошейники, чтобы следить за их передвижениями.

Это четвертый выпуск особей из центра в дикую природу с 2016 года, в нем приняли участие министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов и глава Северной Осетии Сергей Меняйло.

Все животные прошли медицинское обследование под наркозом. У них брали кровь, проверяли физическое состояние, а одному сделали УЗИ брюшной полости, чтобы исключить проблемы с почками: специалисты заметили, что он пьет чуть больше воды. Результаты медобследования показали, что Лео, Хоста и Лаура абсолютно здоровы.

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Варвара Кошечкина
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