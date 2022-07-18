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Собиравший грибы россиянин нашел в лесу закопанное тело с порезанной шеей

В Ленинградской области грибник обнаружил закопанное тело мужчины в лесу, возбуждено дело

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Ленинградской области следователи возбудили уголовное дело об убийстве после обнаружения в лесу тела мужчины. Об этом в понедельник, 18 июля, сообщает источник 47news в правоохранительных органах.

По его данным, в лесу около деревни Коркино Тосненского района неизвестный вырыл яму глубиной более метра и закопал там тело с резанной раной шеи. 17 июля погибшего нашел россиянин, собиравший грибы.

Ранее стало известно, что в Лужском районе Ленинградской области россиянин обнаружил скелет в куртке и вязаной шапке — он находился в полутора километрах от трассы Р-23 «Псков».

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Екатерина Власова
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