Собиравший грибы россиянин нашел в лесу закопанное тело с порезанной шеей

В Ленинградской области грибник обнаружил закопанное тело мужчины в лесу, возбуждено дело

В Ленинградской области следователи возбудили уголовное дело об убийстве после обнаружения в лесу тела мужчины. Об этом в понедельник, 18 июля, сообщает источник 47news в правоохранительных органах.

По его данным, в лесу около деревни Коркино Тосненского района неизвестный вырыл яму глубиной более метра и закопал там тело с резанной раной шеи. 17 июля погибшего нашел россиянин, собиравший грибы.

Ранее стало известно, что в Лужском районе Ленинградской области россиянин обнаружил скелет в куртке и вязаной шапке — он находился в полутора километрах от трассы Р-23 «Псков».