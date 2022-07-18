Россиянка с двумя детьми погибла в ДТП из-за лисы

В Алтайском крае женщина с двумя детьми погибла в ДТП с фурой из-за лисы

В Алтайском крае на дороге Р-256 «Чуйский тракт» произошло смертельное ДТП с фурой. Об этом сообщается на сайте регионального управления МВД.

По данным ведомства, легковой Nissan выехал на встречную полосу, где столкнулся с фурой. Россиянка с двумя детьми трех и семнадцати лет погибли. Предварительно, она выехала на встречку, так как не справилась с управлением.

Как пишет РЕН ТВ со ссылкой на очевидцев, причиной смертельной аварии стала лиса, которая выбежала из леса под колеса легкового автомобиля. Nissan, по словам очевидцев, сбил лесу, из-за чего женщина за рулем автомобиля потеряла управление и выехала на встречную полосу.

Ранее в сети появились кадры смертельного ДТП, которое произошло в Дербенте из-за игры собак на дороге. В результате аварии погиб 56-летний водитель мопеда, его пассажир пострадал — россиянина доставили в больницу в критическом состоянии.