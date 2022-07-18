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Вильфанд спрогнозировал мощные ливни с градом в части российских регионов

Научрук Гидрометцентра Вильфанд спрогнозировал в части регионов мощные ливни с градом

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Некоторые регионы России в ближайшие дни накроют мощные ливни. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, его цитирует ТАСС.

«В понедельник [18 июля] в Липецкой, Пензенской, Ульяновской, Саратовской и Самарской областях прогнозируется сильный грозовой дождь, град и порывы ветра до 15-20 метров в секунду Также в Рязанской и в Ростовской областях ожидается сильный дождь, гроза, ветер до 18 метров в секунду», — спрогнозировал синоптик.

Специалист также сообщил, что проливные дожди стоит ожидать жителям Волгоградской, Тамбовской и Воронежской областей в понедельник, 18 июля. Обильные осадки будут сопровождаться градом и усилением ветра в Алтайском и Красноярском краях, а также в Томской области, Хакасии и Туве.

Помимо этого, Вильфанд сообщил, что ливень вместе с грозой и градом пройдет в Татарстане, а также в Ставропольском крае, Карачаево-Черкесии и Приморском крае.

Ранее синоптик Евгений Тишковец заявил, что в Москве на неделе с 18 июля ожидается температура воздуха, которая соответствует климатической норме мая или сентября. Метеоролог также спрогнозировал короткие дожди в столице практически каждый день.

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Анастасия Шейкина
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