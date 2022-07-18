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Мишустин рассказал о задачах Мантурова на посту вице-премьера

Премьер Мишустин заявил, что Денис Мантуров в кабмине займется развитием атомной отрасли

Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Глава Минпромторга Денис Мантуров на посту вице-премьера займется развитием атомной, ракетно-космической, судостроительной, авиационной, радиоэлектронной и оборонной отраслей. О таких задачах рассказал премьер-министр Михаил Мишустин, пишет ТАСС.

Глава российского кабмина в понедельник, 18 июля, на оперативном совещании с вице-премьерами представил Мантурова в новом статусе.

Мишустин напомнил, что в правительстве все вице-премьеры кроме отраслевых полномочий несут ответственность за социально-экономическое развитие конкретных федеральных округов. «За Мантуровым будет закреплен промышленно-ориентированный Уральский федеральный округ», — пояснил премьер-министр.

Глава кабмина попросил нового вице-премьера сосредоточиться на повышении инвестиционной привлекательности входящих в УрФО субъектов.

15 июля Госдума утвердила кандидатуру главы Минпромторга Мантурова на должность вице-премьера. За его кандидатуру проголосовали 394 депутата, против — никто, один человек воздержался.

После утверждения Мантуров заявил, что окончательное распределение его обязанностей на новом посту определит премьер-министр Мишустин.

12 июля президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому в правительстве страны увеличивается число вице-премьеров. Теперь у председателя правительства России будет 11 заместителей вместо 10.

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Анна Щербакова
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