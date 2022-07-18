Отношения России и ЕС описали фразой «ухудшаться некуда»

Политолог Мартынов предрек позитивный исход при пересмотре отношений ЕС и России

Отношения между Евросоюзом и Россией находятся на беспрецедентно низком уровне. Им уже некуда ухудшаться, поэтому любой пересмотр даст толчок в развитии, считает политолог, международный эксперт, директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов. Об этом эксперт заявил в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее глава МИД Чехии Ян Липавский заявил, что Евросоюзу надо пересмотреть отношения с Россией «с учетом новых угроз». Он предложит изменить их основы в ближайшее время, например, на неформальной встрече глав МИД ЕС в Праге в конце августа.

«Я призову в своем выступлении подумать о том, какой должна быть новая политика ЕС в отношении России. Я думаю, что пора пересмотреть нашу политику и меры по отношению к России», — заявил он. По словам дипломата, ряд основополагающих принципов, на которых основаны отношения ЕС и России, должны быть обновлены и адаптированы «к новой реальности враждебности».

«Не знаю, как отношения между Россией и Евросоюзом могут быть пересмотрены, в том смысле что эти отношения находятся на беспрецедентно низкой отметке. Даже, наверное, ниже нуля», — высказался Мартынов.

Он подчеркнул, что отношения между Евросоюзом и Россией находятся в кризисном состоянии. Их пересмотр, каким бы он ни был, должен принести толчок в развитии. «Я не говорю, что отношения должны улучшаться, я говорю что ухудшаться им некуда», — подчеркнул политолог.

Отношения между сторонами резко ухудшились после начала спецоперации России на Украине. Президент страны Владимир Путин объявил о своем решении 24 февраля. После этого ряд стран выступили с жесткой критикой в адрес Москвы и ввели против нее сразу несколько пакетов санкций, в том числе ограничивающих поставки энергоресурсов.