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ИТ-специалист раскрыл секрет похудения на 18 килограммов

Times of India: мужчина взвесился в гостях у друга и решил похудеть на 18 килограммов

Фото: Unsplash

ИТ-специалист из индийского города Бангалор, штат Карнатака, похудел на 18 килограммов и раскрыл секрет своего успеха. Об этом сообщает Times of India.

Дипак Рай утверждает, что стал испытывать проблемы с лишним весом во время пандемии, когда его перевели на удаленную работу. Малоподвижный образ жизни и изменившиеся не в лучшую сторону пищевые привычки быстро отразились на его внешнем виде. «Ни одна из моих вещей мне не подходила, и, чтобы скрывать появившийся животик, я начал носить пиджак», — говорит индиец.

Мужчина решил, что нужно что-то делать, когда взвесился в гостях у близкого друга. Весы показали, что он располнел до 88,8 килограмма. Цифра шокировала Рая. После возвращения домой он сразу же позвонил знакомому фитнес-тренеру, который посоветовал ему сдать анализы и пройти обследование. Выяснилось, что у индийца был повышенный холестерин, дефицит витамина В и железа, а также гормональный сбой.

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Рай показал результаты анализов фитнес-тренеру, и тот составил для него индивидуальный план питания. Каждый прием пищи включал в себя белок, порции значительно уменьшились в размере, а еду навынос, которой обычно питался индиец, пришлось заменить домашними блюдами, приготовленными матерью. Также мужчина каждый день занимался спортом: он проходил по 10 тысяч шагов, отжимался, прыгал и делал берпи.

С тех пор прошло почти два года. За это время его вес существенно сократился: сейчас он составляет 70,6 килограмма. Тем, кто хочет похудеть, индиец советует заручиться поддержкой друзей и близких. «Нет ничего стыдного в том, чтобы попросить помощи, когда ты в беде», — считает он.

Ранее сообщалось, что житель США, который не смог влезть в машину, которую собрал для себя, похудел более чем вдвое — с 217 до 90 килограммов за год. 23-летний Колтон Лоу рассказал, что страдал от избыточного веса с самого детства, всегда переедал и мало двигался.

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Евгения Черкасова
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