Власти Риги отказались передать России монумент Освободителям Риги

Глава Ленобласти Дрозденко: Рига отказалась передать России монумент Освободителям Риги

Рижское агентство памятников отказалось передать России монумент «Воинам Советской Армии», поскольку он подлежит демонтажу, территорию вокруг памятника также планируют очистить. Официальный отказ властей Риги в своем Telegram-канале опубликовал Александр Дрозденко.

«Согласно закону "О запрете выставления и демонтажа на территории Латвийской Республики объектов, прославляющих советский и нацистский режимы, вступившего в силу 23 июня 2022 года, памятник подлежит демонтажу», — говорится в письме.

В документе указано, что под демонтажем памятника подразумевается полный его снос таким образом, что он «более не существует», а также очистка «освобожденной территории».

«Принимая во внимание упомянутое, Рижское самоуправление не имеет права передавать памятник Ленинградской области», — заявили в Рижском агентстве памятников.

12 мая парламент Латвии принял закон, прекращающий действие 13 статьи договора с Россией о сохранности мемориальных сооружений. На следующий день Рижская дума проголосовала за снос памятника воинам Советской Армии — освободителям Советской Латвии и Риги.