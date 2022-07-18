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Власти Риги отказались передать России монумент Освободителям Риги

Глава Ленобласти Дрозденко: Рига отказалась передать России монумент Освободителям Риги

Фото: РИА Новости

Рижское агентство памятников отказалось передать России монумент «Воинам Советской Армии», поскольку он подлежит демонтажу, территорию вокруг памятника также планируют очистить. Официальный отказ властей Риги в своем Telegram-канале опубликовал Александр Дрозденко.

«Согласно закону "О запрете выставления и демонтажа на территории Латвийской Республики объектов, прославляющих советский и нацистский режимы, вступившего в силу 23 июня 2022 года, памятник подлежит демонтажу», — говорится в письме.

В документе указано, что под демонтажем памятника подразумевается полный его снос таким образом, что он «более не существует», а также очистка «освобожденной территории».

«Принимая во внимание упомянутое, Рижское самоуправление не имеет права передавать памятник Ленинградской области», — заявили в Рижском агентстве памятников.

12 мая парламент Латвии принял закон, прекращающий действие 13 статьи договора с Россией о сохранности мемориальных сооружений. На следующий день Рижская дума проголосовала за снос памятника воинам Советской Армии — освободителям Советской Латвии и Риги.

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Марина Совина
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