Россияне бросились оформлять ипотеку

В июне 2022 года россияне оформили на 75 процентов больше ипотечных кредитов

В июне 2022 года в России на 75 процентов выросло количество оформленных кредитов на недвижимость. О том, что жители фактически бросились оформлять ипотеку, следует из данных «Объединенного кредитного бюро», сообщают «Известия».

В июне количество достигло 57,5 тысячи кредитов, в мае показатель находился на уровне 32,9 тысячи. Что касается объемов выдачи, то они увеличились на 68 процентов, до 219,15 миллиарда рублей. Однако в среднем размере ипотеки зафиксировали снижение — показатель упал на четыре процента, до 3,8 миллиона рублей.

По данным организации, в первый месяц лета лидерами по объему ипотеки стали Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Краснодарский край и Татарстан. Однако по росту значения первое место занял Алтайский край с увеличением на 153 процента. Ниже расположились Самарская и Челябинская области с динамикой в 136 процентов и 129 процентов соответственно.

Ранее россияне в рамках опроса «ДОМ.РФ» и ВЦИОМ назвали главные источники первоначального взноса по ипотеке. Чаще всего граждане используют самостоятельно накопленные средства, некоторые — деньги, полученные с продажи старого жилья, а другие — материнский капитал или средства, взятые в долг.