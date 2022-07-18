Россиянам назвали способ наказать курящих соседей

Юрист Мацала: наказать соседей за курение можно через суд

Чтобы законно наказать соседей за курение, недовольные жильцы должны доказать, что дым от курильщиков попадает к ним в квартиру. Способ решения подобного вопроса россиянам назвал ведущий юрист Европейской Юридической Службы Орест Мацала, сообщает «Прайм».

Эксперт подчеркнул, что, по закону, граждане должны соблюдать нормы в сфере охраны здоровья от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака. В многоквартирных домах жильцы обязаны соблюдать права всех проживающих.

Жильцы могут подать на курящего соседа в суд после того, как зафиксируют, что дым из конкретного источника попал в их квартиры. Они могут попросить других жильцов подтвердить информацию или сфотографировать соседа в процессе курения. «Не помешает и вызов участкового, который откажет в возбуждении дела, но в отказном материале может подтвердить наличие стойкого запаха табачного дыма, проникающего из определенной квартиры», — отметил юрист.

Ранее россияне рассказали, какими способами решают конфликты с соседями из-за нарушения тишины. Часть из них обращается за помощью в полицию. Некоторые лично разговаривают с нарушителями порядка, а другие — размещают в подъезде записки, с целью пристыдить соседей.