Россияне массово расхотели переезжать в одну европейскую страну

Spain-Real.Estate: спрос россиян на покупку жилья в Испании снижается 4 месяца подряд

С марта по июнь 2022 года россияне массово расхотели переезжать в Испанию — спрос на покупку недвижимости в европейской стране снижется четыре месяца подряд. К такому выводу пришли аналитики портала Spain-Real.Estate в исследовании, текст которого есть в распоряжении «Ленты.ру».

Специалисты отметили, что по итогам июня спрос россиян на покупку жилья в Испании снизился на 3,59 процента относительно мая. Впервые в текущем году спад интереса к недвижимости в европейской стране зафиксировали в марте, когда число запросов уменьшилось на 45 процентов по сравнению с февралем.

Кроме того, показатели июня оказались на 30,24 процента ниже значений аналогичного периода прошлого года и на 43,48 процента меньше, чем в тот же срок в пандемийном 2020 году. В целом, по оценкам специалистов, за первое полугодие с января по июнь российский спрос на покупку недвижимости в Испании просел незначительно — всего на 0,68 процента по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. Снижение относительно первых шести месяцев 2020-го оказалось более существенным — на 9,54 процента.

По данным аналитиков, в 2022 году среднемесячное количество запросов от россиян на покупку недвижимости в Испании уменьшалось на 3,98 процента по сравнению с прошлым годом. При этом относительно 2020-го показатель незначительно вырос — плюс 1,37 процента. В Spain-Real.Estate добавили, что в июле на рынке жилья в Испании доступны для покупки 290 объекта стоимостью до 5 миллионов рублей по актуальному на момент публикации курсу валют.

Ранее россияне расхотели переезжать в Таиланд — в мае спрос на покупку жилья в пляжной стране снизился на 19,8 процента по сравнению с показателями апреля. Специалисты отметили, что снижение спроса фиксируют два месяца подряд — за апрель число запросов обрушилось на 57 процентов.