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На Украине опровергли увольнение генпрокурора и главы СБУ

Замглавы ОП Украины Смирнов опроверг увольнение генпрокурора и главы СБУ
Ирина Венедиктова

Ирина Венедиктова. Фото: Mikhail Palinchak / Getty Images

Замглавы офиса президента Украины Андрей Смирнов опроверг увольнение генпрокурора Ирины Венедиктовой и главы Службы безопасности Украины (СБУ) Ивана Баканова. Об этом он заявил в телемарафоне «UAразом», сообщается в Telegram-канале издания «Страна.ua».

«Речь идет о том, что генеральный прокурор отстранен от должности, а глава СБУ временно отстранен от выполнения возложенных на него обязанностей», — сказал Смирнов.

Он объяснил это тем, что население страны и ее президент Владимир Зеленский в течение долгого времени ждали более конкретных и радикальных результатов работы должностных лиц. По его словам, они не произвели соответствующих действий «по очищению коллаборантов и государственных изменников».

Смирнов также добавил, что в ближайшее время власти проведут служебные проверки, после которых президент вынесет решение о том, вносить ли в парламент представление об увольнении должностных лиц.

Ранее лидер страны подписал соответствующий указ, согласно которому генпрокурора сняли с должности в соответствии с частью второй статьи 11 закона Украины «О правовом режиме военного положения». Главу СБУ отстранили согласно статье 47 Дисциплинарного устава Вооруженных сил Украины, говорится в указе.

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Алевтина Запольская
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