Российская школьница сбежала от угрожавшего ножом похитителя

В Пермском крае за похищение школьницы задержан 42-летний российский уголовник

В Пермском крае задержан 42-летний российский уголовник, подозреваемый в похищении российской школьницы. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, 15 июля злоумышленник заметил свою жертву, когда она выгуливала собаку возле поселка Теплая Гора. Угрожая школьнице ножом, он связал ей руки, а затем удерживал до позднего вечера, грозя подростку применением холодного оружия. Заложница находилась в заточении до позднего вечера, пока уголовник не уснул, тогда она смогла убежать, вернуться домой и рассказать о произошедшем.

СКР возбудил в отношении ранее судимого мужчины уголовное дело по статье 127 («Незаконное лишение человека свободы, не связанное с его похищением, совершенное в отношении несовершеннолетней») УК РФ.

В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств, в том числе мотива совершенного преступления, сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.