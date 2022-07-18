Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

Российская школьница сбежала от угрожавшего ножом похитителя

В Пермском крае за похищение школьницы задержан 42-летний российский уголовник

В Пермском крае задержан 42-летний российский уголовник, подозреваемый в похищении российской школьницы. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, 15 июля злоумышленник заметил свою жертву, когда она выгуливала собаку возле поселка Теплая Гора. Угрожая школьнице ножом, он связал ей руки, а затем удерживал до позднего вечера, грозя подростку применением холодного оружия. Заложница находилась в заточении до позднего вечера, пока уголовник не уснул, тогда она смогла убежать, вернуться домой и рассказать о произошедшем.

СКР возбудил в отношении ранее судимого мужчины уголовное дело по статье 127 («Незаконное лишение человека свободы, не связанное с его похищением, совершенное в отношении несовершеннолетней») УК РФ.

В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств, в том числе мотива совершенного преступления, сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.

Мировая история санкций
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Владимир Седов
Обсудить
Последние новости
Хакеры RaHDit выявили сотрудничающих с украинской военной разведкой россиян
Назван способ решиться на увольнение
Российская школьница сбежала от угрожавшего ножом похитителя
WSJ узнала о росте перевозок нефти из России до вступления в силу санкций
История советского ученого-физика удивила иностранцев
ФСБ ликивидировала мастерскую подпольных оружейников в гаражном боксе
Эрдоган обсудит решение «зернового вопроса» с правительством
Французский легионер «Локомотива» высказался об игре в России
Россиянка отдохнула неделю в Сочи за 82 тысячи рублей и пожаловалась на сервис
В России задумали легализовать «белых» хакеров
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.