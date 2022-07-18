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Песков рассказал о работе российских военных в ходе спецоперации

Песков заявил, что российские военные в ходе спецоперации на Украине работают аккуратно

Фото: Рюмин Александр / ТАСС

Российские военные в ходе специальной операции на Украине работают очень аккуратно, исключая любые удары по гражданской инфраструктуре, чего нельзя сказать об украинских военнослужащих. Об этом рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

По словам пресс-секретаря главы государства, президент Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что Вооруженные силы России (ВС РФ) имеют четкий приказ Верховного главнокомандующего избегать ущерба для гражданской инфраструктуры и жертв среди мирного населения.

Представитель Кремля добавил, что националистические батальоны Украины, в свою очередь, «не гнушаются ничем».

Ранее Песков сообщил, что специальная военная операция на Украине завершится, когда все ее цели будут достигнуты. Четких временных рамок нет. «Главное — эффективность выполнения этой операции», — подчеркнул пресс-секретарь президент России.

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Сергей Истомин
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