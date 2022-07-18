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В США призвали отменить антидемпинговые пошлины на азотные удобрения из России

Комиссия по международной торговле: азотные удобрения из РФ не несут урона индустрии США

Фото: Денис Абрамов / РИА Новости

Комиссия США по международной торговле призвала отменить антидемпинговые пошлины на азотные удобрения из России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение ведомства.

В сообщении говорится, что карбамидно-аммиачные смеси из России и Тринидада и Тобаго «не несут урона американской индустрии».

В июне посол России в США Анатолий Антонов заявил, что решение Вашингтона о введении пошлин на российские удобрения вызывает обеспокоенность. По его словам, заверения Вашингтона о приверженности стабилизации мирового агропромышленного рынка оказались фикцией.

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Марина Совина
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