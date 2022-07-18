В США призвали отменить антидемпинговые пошлины на азотные удобрения из России

Комиссия по международной торговле: азотные удобрения из РФ не несут урона индустрии США

Комиссия США по международной торговле призвала отменить антидемпинговые пошлины на азотные удобрения из России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение ведомства.

В сообщении говорится, что карбамидно-аммиачные смеси из России и Тринидада и Тобаго «не несут урона американской индустрии».

В июне посол России в США Анатолий Антонов заявил, что решение Вашингтона о введении пошлин на российские удобрения вызывает обеспокоенность. По его словам, заверения Вашингтона о приверженности стабилизации мирового агропромышленного рынка оказались фикцией.