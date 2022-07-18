Мужчина перешел на диету из просроченных продуктов и прославился

Metro: британец съел просроченное яйцо, чтобы научить людей бережному отношению к еде

Житель Лондона прославился благодаря диете из просроченных продуктов, на которую он перешел, чтобы научить людей более бережному отношению к еде. Его историю публикует издание Metro.

44-летний Гэвин Рен консультирует организации по вопросам повышения экологичности производства продуктов питания. Помимо этого, он на собственном примере пытается показать, что зачастую срок годности на упаковке с едой ничего не значит. Рен признается, что привычка не обращать внимание на срок годности появилась у него еще в детстве: родители кормили его тем, что нормально выглядело и пахло. Как считает британец, это закалило его желудок, и теперь ему все нипочем.

«Смысл моих экспериментов не в том, чтобы кого-то шокировать, а в том, чтобы показать людям, что продукты могут храниться гораздо дольше, чем принято считать», — объясняет он. Например, в ходе одного из своих опытов мужчина пожарил на сковородке и съел просроченное на 73 дня яйцо. В другой раз он отведал просроченный хумус, а затем отправил его образец микробиологу и узнал, что в продукте завелись опасные бактерии.

По словам британца, он не призывает людей есть тухлятину, его задача — научить людей полагаться не только на сроки годности, но и на свои ощущения. Сотрудник американского агентства по пищевым стандартам (FSA) Нарриман Лоох, напротив, предупреждает об опасности просроченной пищи. «Никогда не ешьте продукты после истечения срока годности, даже если они выглядят и пахнут нормально, так как это может привести к серьезному заболеванию», — говорит он.

Чтобы сократить количество выбрасываемой еды, Лоох посоветовал следовать инструкциям по хранению на упаковке, проверять холодильник перед походом в магазин и стараться в первую очередь использовать продукты, срок годности которых подходит к концу.

Ранее сообщалось, что жительница Нортгемптона, Великобритания, нашла способ питаться бесплатно три раза в день, помогла нуждающимся в еде соседям и за месяц сэкономила 100 фунтов стерлингов. Она начала забирать продукты из помойки возле супермаркета.