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Главу отдела судебных приставов российского региона осудят по делу о 38 взятках

В Перми экс-начальницу отдела УФССП осудят за получение 38 взяток на 15 миллионов рублей

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Индустриальный суд Перми рассмотрит дело бывшей начальницы Межрайонного отдела Управления федеральной службы судебных приставов России по краю (УФССП). Об этом в понедельник, 18 июля, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Ее осудят за получение 38 взяток, злоупотребление должностными полномочиями и мошенничество в особо крупном размере. Всего в деле экс-сотрудницы УФССП 40 эпизодов преступлений.

По данным следствия, в период с 2017 по 2018 год обвиняемая вместе с коллегой получила в общей сложности 15 миллионов рублей от адвоката, жителя Перми и двух предпринимателей. За вознаграждение она помогала им незаконно обналичивать деньги.

Также соучастники незаконно вывели 222 миллиона рублей через лицевой счет ведомства. Для этого они, используя недостоверные удостоверения и решения комиссий по трудовым спорам, возбуждали исполнительные производства и взыскивали деньги с расчетных счетов фирм и предпринимателей. Кроме того, фигурантка вместе с сотрудником УФССП при помощи директора компании похитили три миллиона рублей с лицевого счета Межрайонного отдела, которые принадлежали двум коммерческим организациям.

Преступление выявили сотрудники ФСБ, СКР и МВД. Отмечается, что фигурантка заключила досудебное соглашение со следствием.

Как рассказали «Ленте.ру» в пресс-службе прокуратуры региона, расследование дела в отношении сообщника обвиняемой продолжается.

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Елизавета Новикова
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