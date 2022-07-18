Главу отдела судебных приставов российского региона осудят по делу о 38 взятках

В Перми экс-начальницу отдела УФССП осудят за получение 38 взяток на 15 миллионов рублей

Индустриальный суд Перми рассмотрит дело бывшей начальницы Межрайонного отдела Управления федеральной службы судебных приставов России по краю (УФССП). Об этом в понедельник, 18 июля, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Ее осудят за получение 38 взяток, злоупотребление должностными полномочиями и мошенничество в особо крупном размере. Всего в деле экс-сотрудницы УФССП 40 эпизодов преступлений.

По данным следствия, в период с 2017 по 2018 год обвиняемая вместе с коллегой получила в общей сложности 15 миллионов рублей от адвоката, жителя Перми и двух предпринимателей. За вознаграждение она помогала им незаконно обналичивать деньги.

Также соучастники незаконно вывели 222 миллиона рублей через лицевой счет ведомства. Для этого они, используя недостоверные удостоверения и решения комиссий по трудовым спорам, возбуждали исполнительные производства и взыскивали деньги с расчетных счетов фирм и предпринимателей. Кроме того, фигурантка вместе с сотрудником УФССП при помощи директора компании похитили три миллиона рублей с лицевого счета Межрайонного отдела, которые принадлежали двум коммерческим организациям.

Преступление выявили сотрудники ФСБ, СКР и МВД. Отмечается, что фигурантка заключила досудебное соглашение со следствием.

Как рассказали «Ленте.ру» в пресс-службе прокуратуры региона, расследование дела в отношении сообщника обвиняемой продолжается.