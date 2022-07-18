Пушков заявил, что Тони Блэр признал конец господства Запада, но не сказал ничего нового

Российский сенатор Алексей Пушков оценил слова экс-премьера Великобритании Тони Блэра о многополярном мире в своем Telegram.

Пушков назвал Блэра «инициатором агрессии против Ирака и Ливии, горячим сторонником поддержки джихадистов в Сирии, долго призывавшим всеми неправдами навязывать миру "глобальный либеральный порядок"» и отметил, что тот «вдруг прозрел и признал», что эпоха политического и экономического господства Запала подходит к концу.

«Надо же, даже Тони Блэра пробрало: трудно не видеть то, что не видеть невозможно. Мир, по его словам, будет биполярным (США и Китай как два главных полюса) или многополярным», — написал сенатор. Он добавил, что экс-премьер «не сказал ничего нового». Однако главной мыслью высказывания стало то, что попытка США сохранить безраздельное доминирование в мире обречена на провал, заключил Пушков.

Ранее Тони Блэр заявил, что эпоха господства Запада заканчивается. По его мнению, мир приближается к концепции биполярности и, вероятно, многополярности.