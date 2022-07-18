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Кадыров заявил о необходимости разместить системы ПВО в Чечне

Кадыров заявил о востребованности систем ПВО в горах Чечни и на южных рубежах России

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

В нынешних условиях в России необходимо принимать новые стратегические военные решения. В частности, сейчас особенно востребованы системы противовоздушной обороны (ПВО) в горах Чечни и на южных рубежах страны. Об этом заявил глава Чеченской народной Республики Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

«От врага в любой момент можно ожидать что угодно, поэтому нам необходимы упреждающие тактические меры. И мы, мусульмане, должны защищать в любой точке мира интересы России, как страны, чтящей каноны Ислама», — написал Кадыров.

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Он добавил, что мусульмане также, согласно Корану, должны бороться против «сатанизма в любом его виде». Глава республики полагает, что в мире нет никого, кроме России, кто бы выступил против «адской мерзости», которую распространяют западные страны.

Ранее Кадыров назвал свою личную задачу в ходе спецоперации на Украине. По его словам, ею является уничтожение чеченских террористов, которые сбежали на Украину. Глава Чечни также выразил надежду, что чеченские военнослужащие дойдут до Киева и «добьют» остатки террористов.

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Анастасия Шейкина
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