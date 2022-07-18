Путин попросил разобраться с компенсацией денег за отмененные туры

Путин попросил вице-премьера Чернышенко разобраться с возвратом денег за отмененные туры

Президент России Владимир Путин обратился к вице-премьеру Дмитрию Чернышенко с просьбой разобраться с компенсацией денег за отмененные туры. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Чернышенко, путешественникам, купившим путевки за рубеж, но не сумевшим отправиться в поездку из-за авиационных санкций, компенсируют средства до конца 2022 года.

«Мы сейчас поддерживаем туроператоров с тем, чтобы они либо вернули деньги до конца года, либо заместили это доступными российскими предложениями», — добавил вице-премьер.

По словам Путина, речь идет о разнице в несколько десятков миллиардов рублей. «Надо с этим разобраться», — подчеркнул глава государства.

Ранее в июне Владимир Путин поручил вдвое увеличить предельный размер туристического кешбэка до 40 тысяч рублей при поездках на Дальний Восток. Сейчас он составляет 20 тысяч рублей. Это позволит сделать более доступными поездки на Камчатку, Сахалин и Курилы. Срок исполнения поручения — 30 сентября.