На Украине выдвинули кандидатуру на пост нового министра соцполитики

В Раду поступило представление о назначении Жолнович министром соцполитики Украины

В Верховную Раду Украины поступило представление о назначении Оксаны Жолнович новым министром социальной политики. Об этом в своем Telegram-канале сообщил представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук.

Отмечается, что кандидатуру Жолнович выдвинул премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Ранее стало известно, что Верховная Рада уволила с поста министра соцполитики Марию Лазебную. Она занимала эту должность с марта 2020 года.

18 июля президент Украины Владимир Зеленский уволил главу Службы безопасности Украины (СБУ) Ивана Баканова и генерального прокурора Ирину Венедиктову. Такое решение, по словам главы государства, было принято из-за многочисленных фактов госизмены со стороны сотрудников ведомств.